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Появились новые зрелищные промоматериалы сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»

Появились новые зрелищные промоматериалы сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»
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Премьера сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» всё ближе и ближе, поэтому появляется больше промоматериалов шоу. Недавно создатели проекта выложили свежую пачку рекламных материалов. Они выглядят довольно зрелищно.

Свежие промоматериалы сериала

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Более того, «Рождённый заново» по темпу отличается от шоу Netflix. По словам Дарио, в проекте компании было слишком много фрагментов, в которых персонажи разговаривали друг с другом и «жаловались на свою судьбу». В «Рождённом заново» куда больше экшен-сцен.

К главной роли вернётся Чарли Кокс. С ним в шоу снялись Винсент Д'Онофрио, Джон Бернтал и другие.

«Рождённый заново» стартует 4 марта на Disney+.

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