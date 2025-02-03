«Роботы не должны мечтать за нас»: актёр Николас Кейдж раскритиковал нейросети

Американский актёр Николас Кейдж рассказал о потенциальном вреде искусственного интеллекта для всего человечества. Звезда «Героя наших снов» заявил, что видит в нейросетях большую опасность не только для актёров, но и для обычных людей.

По его мнению, если дать ИИ развиваться высокими темпами и дальше, то в конечном итоге киноискусство превратится в сугубо финансовый проект. Кейдж призвал индустрию бороться с «манипуляциями нейросетей» и использовать человеческий труд на съёмках кино.

Но есть другой мир, который беспокоит меня. Это происходит прямо сейчас вокруг всех нас: новый мир ИИ. Я считаю, что роботы не должны мечтать за нас. Роботы не могут отражать состояние человека. Это тупик, если актёр позволяет одному ИИ манипулировать своим мастерством. Даже совсем немного, какой-то дюйм в конечном итоге станет милей, и вся честность, чистота и истина искусства будут заменены только финансовыми интересами. Мы не можем позволить этому случиться.

Ранее об опасности развития нейросетей также высказывались голливудские топ-менеджеры, актёры и продюсеры.