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«Роботы не должны мечтать за нас»: актёр Николас Кейдж раскритиковал нейросети

«Роботы не должны мечтать за нас»: актёр Николас Кейдж раскритиковал нейросети
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Американский актёр Николас Кейдж рассказал о потенциальном вреде искусственного интеллекта для всего человечества. Звезда «Героя наших снов» заявил, что видит в нейросетях большую опасность не только для актёров, но и для обычных людей.

По его мнению, если дать ИИ развиваться высокими темпами и дальше, то в конечном итоге киноискусство превратится в сугубо финансовый проект. Кейдж призвал индустрию бороться с «манипуляциями нейросетей» и использовать человеческий труд на съёмках кино.

Но есть другой мир, который беспокоит меня. Это происходит прямо сейчас вокруг всех нас: новый мир ИИ. Я считаю, что роботы не должны мечтать за нас. Роботы не могут отражать состояние человека. Это тупик, если актёр позволяет одному ИИ манипулировать своим мастерством. Даже совсем немного, какой-то дюйм в конечном итоге станет милей, и вся честность, чистота и истина искусства будут заменены только финансовыми интересами. Мы не можем позволить этому случиться.

Ранее об опасности развития нейросетей также высказывались голливудские топ-менеджеры, актёры и продюсеры.

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