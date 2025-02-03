«Я бы подкачался»: звезда «Очень странных дел» хочет сыграть Кратоса в фильме God of War

Известный голливудский актёр Финн Вулфхард признался в любви к видеоиграм. Артист заявил, что очень любит индустрию в целом и проекты PlayStation в частности, отдельно отмечая культовую Final Fantasy 10, платформер Astro Bot и меланхоличный экшен Shadow Of The Colossus.

Звезда «Очень странных дел» также рассказал, что мечтает сыграть в экранизации God of War. Сперва Вулфхард отшутился, что готов воплотить на экранах худого сына Кратоса, после чего заявил, что готов набрать мышечную массу для роли самого древнегреческого бога войны.

Было бы здорово сыграть в фильме God of War в роли его тощего сна. Нет, знаете, я бы сыграл Кратоса. Я бы подкачался.

Работа над экранизацией God of War стартовала несколько назад, после чего разработку перезапустили осенью 2024 года. Сейчас над проектом трудится Рональд Д. Мур, создатель культового фантастического сериала «Звёздный крейсер «Галактика».