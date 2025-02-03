«Антон вернулся»: сообщество Dota 2 — о победе Дурачья на турнире после возвращения

Чемпионом топ-турнира FISSURE PLAYGROUND #1 по Dota 2 стала европейская Tundra Esports. В составе команды выступает россиянин Антон dyrachyo Шкредов, для которого это был первый чемпионат после возвращения на про-сцену.
Аналитик Александр Santa Колтан поделился своими эмоциями от победы соотечественника:
Красивый финал! Камбэки с 0-2 — большая редкость. Как же я рад за Антона! История (карма) постепенно расставляет всё на свои места. Дурачьё был ключевым звеном в Gaimin Gladiators, теперь это видно невооружённым глазом. [...]
Своими впечатлениями от яркой развязки серии Tundra Esports — Team Falcons поделилась и комментатор Дария Eiritel Морозова:
Измором взяли! Поздравляю, Tundra Esports. Они показали редкий расклад для bo5-финалов: собрались посреди серии и камбэкнули со счёта 0:2. Team Falcons ли выдохлась, или идеи изжились за время матча. Но риск с Morphling оправдался полностью.
Антон ещё немного покачал медийку, вынес турнир, несмотря драфты, и пойдёт теперь вытирать слёзы стопками баксов.
Кастер Арсений Arszeeqq Усов поиронизировал на тему недавнего высказывания CEO Gaimin Gladiators Джозефа Heklr Тернера, который пытался обвинить Антона в непрофессионализме:
Чел (dyrachyo. — Прим. «Чемпионата») не смотрит повторы, бухает, не обсуждает драфты и побеждает на FISSURE PLAYGROUND #1. Шок.
Коллега Усова Рустам Adekvat Мавлютов также припомнил сооснователю GG его слова:
Этот финал надолго останется в памяти. Браво Tundra, браво dyrachyo! Легендарный камбэк в про-«Доту», легендарный камбэк в серии, легендарный ответ GG и их СЕО.
Главный итог турнир подвёл киберспортсмен Артём Fng Баршак:
Антон вернулся.
Ранее Tundra Esports стала чемпионом топ-турнира FISSURE PLAYGROUND #1, одолев в гранд-финале Team Falcons со счётом 3:2.