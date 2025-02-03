PARIVISION с Джеймом — чемпион онлайн-турнира CCT S2 по Counter-Strike 2
Завершился онлайн-турнир CCT Season 2 European Series #16 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 50 тыс.
В гранд-финале тир-2 ивента встретились российская PARIVISION и украинская Monte. Новая команда Джами Jame Али одолела украинцев на карте Dust 2 со счётом 13:1, а затем закрепила свой успех на Train со счётом 16:13. Таким образом, PV не проиграла ни одной серии в плей-офф после тяжёлой групповой стадии.
Итоги CCT S2 EU #16 по CS2:
- первое место: PARIVISION (Россия) — $ 22 тыс.;
- второе место: Monte (Украина) — $ 10 тыс.;
- 3-4-е место: SINNERS Esports (Чехия), ENCE (Европа) — $ 5 тыс.;
- 5-8-е место: Team Spirit Academy (Россия), B8 (Украина), ECSTATIC (Дания), AMKAL ESPORTS (Россия) — $ 2 тыс.;
- 9-16-е место: Imperial Female (Европа), Metizport (Швеция), Fnatic (Европа), Passion UA (Украина), OG (Европа), GUN5 Esports (Россия), 9Pandas (Россия), BetBoom Team (Россия);
- 17-19-е место: Fire Flux Esports (Европа), Iberian Soul (Испания), Sashi Esport (Дания);
- 20-22-е место: Aurora Gaming (Россия), CYBERSHOKE Esports (Россия), Rebels Gaming (Польша);
- 23-24-е место: 9INE (Европа), ESC Gaming (Польша).
Онлайн-ивент CCT S2 EU #16 по CS2 прошёл с 20 января по 2 февраля. В рамках соревнования 24 команды разыграли призовой фонд в размере $ 50 тыс.
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