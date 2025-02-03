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Результаты CCT Season 2 European Series #16 по CS2

PARIVISION с Джеймом — чемпион онлайн-турнира CCT S2 по Counter-Strike 2
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Завершился онлайн-турнир CCT Season 2 European Series #16 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 50 тыс.

В гранд-финале тир-2 ивента встретились российская PARIVISION и украинская Monte. Новая команда Джами Jame Али одолела украинцев на карте Dust 2 со счётом 13:1, а затем закрепила свой успех на Train со счётом 16:13. Таким образом, PV не проиграла ни одной серии в плей-офф после тяжёлой групповой стадии.

Итоги CCT S2 EU #16 по CS2:

  • первое место: PARIVISION (Россия) — $ 22 тыс.;
  • второе место: Monte (Украина) — $ 10 тыс.;
  • 3-4-е место: SINNERS Esports (Чехия), ENCE (Европа) — $ 5 тыс.;
  • 5-8-е место: Team Spirit Academy (Россия), B8 (Украина), ECSTATIC (Дания), AMKAL ESPORTS (Россия) — $ 2 тыс.;
  • 9-16-е место: Imperial Female (Европа), Metizport (Швеция), Fnatic (Европа), Passion UA (Украина), OG (Европа), GUN5 Esports (Россия), 9Pandas (Россия), BetBoom Team (Россия);
  • 17-19-е место: Fire Flux Esports (Европа), Iberian Soul (Испания), Sashi Esport (Дания);
  • 20-22-е место: Aurora Gaming (Россия), CYBERSHOKE Esports (Россия), Rebels Gaming (Польша);
  • 23-24-е место: 9INE (Европа), ESC Gaming (Польша).

Онлайн-ивент CCT S2 EU #16 по CS2 прошёл с 20 января по 2 февраля. В рамках соревнования 24 команды разыграли призовой фонд в размере $ 50 тыс.

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