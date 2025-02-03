Звезда «Сёгуна» Анна Саваи сыграет Йоко Оно в фильме про The Beatles — инсайдер

Информатор Джефф Снайдер сообщил, что звезда «Сёгуна» Анна Саваи сыграет в будущем биографическом фильме Сэма Мэндеса («Красота по-американски»). Отмечается, что актриса исполнит роль художницы и певицы Йоко Оно.

Ожидается, что грядущий фильм о легендарной группе The Beatles будет состоять из четырёх частей, каждая из которых расскажет об одном участнике ливерпульской четвёрки. Согласно данным СМИ, роль Пола Маккартни исполнит Пол Мескал («Гладиатор 2»), а Джорджа Харрисона — Чарли Роу («Рокетмен»).

Ранее звезда «Стальной хватки» Харрис Дикинсон выразил желание сыграть Джона Леннона в грядущем фильме. Другие детали ленты неизвестны.

Сроки и дата премьеры новой картины Сэма Мэндеса пока не раскрываются.