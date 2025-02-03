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Результаты BetBoom Rise of Legends Season 5 по Mobile Legends: Bang Bang

Российская FORZE Esports стала чемпионом турнира по MLBB
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Закончился онлайн-турнир BetBoom Rise of Legends Season 5 по игре Mobile Legends: Bang Bang с призовым фондом $ 20 тыс.

После сенсационного вылета Team Spirit в решающей встрече ивента столкнулись FORZE Esports и Insilio. «Форзы», которым удалось пробиться через всю нижнюю сетку, обыграли оппонентов в гранд-финале со счётом 4:2. Звание MVP и дополнительную $ 1 тыс. получил «голдер» FORZE Антон Ptenchik Бадритдинов.

Итоги RoL по MLBB:

  • первое место: FORZE Esports (Россия) — $ 8 тыс.;
  • второе место: Insilio (Россия) — $ 5 тыс.;
  • третье место: Verso Time (Россия) — $ 3 тыс.;
  • четвёртое место: Team Spirit (Россия) — $ 2 тыс.;
  • 5-6-е место: Iggers Team (Россия), Teiko (Россия) — $ 500;
  • 7-8-е место: Winter Arc (Россия), Dark Phoenix (Россия);
  • 9-10-е место: Violet Garden (Россия), Rekt Flava (Россия).

Онлайн-турнир BB RoL по MLBB прошёл в период с 18 января по 2 февраля. В рамках соревнования десять команд из нашего региона разыграли призовой фонд в размере $ 20 тыс.

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