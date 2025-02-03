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На уровне «Скайрима» и «Ведьмака 3»: критики в восторге от Kingdom Come: Deliverance 2

На уровне «Скайрима» и «Ведьмака 3»: критики в восторге от Kingdom Come: Deliverance 2
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3 февраля спало эмбарго на публикацию материалов по Kingdom Come: Deliverance 2 — продолжения знаменитой ролевой игры в Средневековье от создателя «Мафии» Даниэля Вавры. Критики уже прошли игру и опубликовали большие обзоры сиквела.

Так, на агрегаторе Opencritic средний балл ролевого проекта составляет 91 из 100. Журналисты особенно хвалят сюжет, персонажей, продвинутую ролевую систему, проработанные механики и атмосферу настоящего Средневековья. Из недостатков критики выделили переусложнённую систему сохранений и даже слишком суровое исследование эпохи без прикрас.

Фото: Opencritic

Что пишут критики о Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come 2 — обязательная игра для всех фанатов жанра. Это та самая игра, которую ждали фанаты первой части.
Kingdom Come: Deliverance 2 — это блестящая ролевая игра без каких-либо компромиссов. Сложное, грязное и кровавое продолжение, которое выводит студию Warhorse в высшую лигу.
Это первая часть, которую улучшили во всём. 2-й тур студии Warhorse по средневековой Богемии должен быть в вашем маршруте путешествий 2025 года, если вы сможете пережить его.
Kingdom Come: Deliverance 2 — потенциальный номинант на игру 2025 года. В ней динамичный мир, богатый разными активностями, улучшенные механики, интересная история с проработанными персонажами и неожиданными поворотами сюжета, улучшенной графикой и производительностью, а также изысканной боевой системой, которая делает игру обязательной для фанатов жанра.
Kingdom Come: Deliverance 2 — это невероятная RPG, которая встаёт на одну полку со «Скайримом» и «Ведьмаком 3».

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится уже 4 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series. Как и оригинал, вторая часть выйдет с русскими субтитрами.

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