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Турнир BLAST Slam 2 по Dota 2: формат, все участники, даты проведения, призовой фонд

Начинается BLAST Slam 2 — новый топ-турнир по «Доте» с призовым фондом $ 1 млн
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4 февраля в Дании стартует престижный чемпионат BLAST Slam 2 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Формат второго турнира серии не отличается от того, что было на первом. В рамках однодневной групповой стадии участники, разделённые на две группы, сразятся друг с другом в best-of-1 матчах. Результаты групп определят посев в плей-офф: худшие попадут в первый раунд, а лучшие окажутся сразу в полуфинале.

Плей-офф представляет собой single-elimination сетку с best-of-3 противостояниями вплоть до гранд-финала, который будет играться до трёх побед.

Список команд BLAST Slam 2 по «Доте»:

  • PARIVISION (Россия) — прямое приглашение;
  • BetBoom Team (Россия) — прямое приглашение;
  • Team Falcons (Ближний Восток) — прямое приглашение;
  • Team Liquid (Швеция) — прямое приглашение;
  • Tundra Esports (Европа) — прямое приглашение;
  • Gaimin Gladiators (Европа) — прямое приглашение;
  • Nigma Galaxy (Ливан) — прямое приглашение;
  • Xtreme Gaming (Китай) — прямое приглашение;
  • Yakult Brothers (Китай) — прямое приглашение;
  • Talon Esports (Азия) — прямое приглашение.

Чемпионат BLAST Slam 2 по «Доте» пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 9 февраля в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 10 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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