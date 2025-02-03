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Самые популярные онлайн-кинотеатры в России: Кинопоиск, Wink, Okko, Иви и Kion

Больше половины жителей России пользуется подписками на онлайн-кинотеатры — исследование
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Аналитическая компания GfK раскрыла результаты исследования о подписках на онлайн-кинотеатры в России. В опросе приняли участие 7,2 тыс. жителей страны в возрасте от 16 до 55 лет.

Исследование выявило, что в четвёртом квартале 2024 года доля россиян, пользующихся стриминговыми сервисами, составила 51%. Что касается платящих подписчиков, то с начала года их количество практически не изменилось и осталось на уровне 31%.

Самые популярные онлайн-кинотеатры в России

  1. «Кинопоиск» — доля подписчиков 20%.
  2. Wink — доля подписчиков 12%.
  3. Okko — доля подписчиков 12%.
  4. «Иви» — доля подписчиков 9%.
  5. Kion — доля подписчиков 8%.

С полными результатами можно ознакомиться по ссылке.

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