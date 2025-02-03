Больше половины жителей России пользуется подписками на онлайн-кинотеатры — исследование

Аналитическая компания GfK раскрыла результаты исследования о подписках на онлайн-кинотеатры в России. В опросе приняли участие 7,2 тыс. жителей страны в возрасте от 16 до 55 лет.

Исследование выявило, что в четвёртом квартале 2024 года доля россиян, пользующихся стриминговыми сервисами, составила 51%. Что касается платящих подписчиков, то с начала года их количество практически не изменилось и осталось на уровне 31%.

Самые популярные онлайн-кинотеатры в России

«Кинопоиск» — доля подписчиков 20%. Wink — доля подписчиков 12%. Okko — доля подписчиков 12%. «Иви» — доля подписчиков 9%. Kion — доля подписчиков 8%.

С полными результатами можно ознакомиться по ссылке.