Расписание групповой стадии BLAST Slam 2 по «Доте»

Сегодня, 4 февраля, начнётся топ-турнир BLAST Slam 2 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Ивент начинается с групповой стадии, которая пройдёт от начала до конца за один день. Все матчи — best-of-1 серии. Результаты групп определят посев команд в плей-офф.

Расписание игр BLAST Slam 2 по «Доте» на 4 февраля, вторник:

12:00. Группа A, Team Liquid (Швеция) — Talon Esports (Азия);

12:00. Группа B, Team Falcons (Ближний Восток) — Nigma Galaxy (Ливан);

13:00. Группа A, BetBoom Team (Россия) — Yakult Brothers (Китай);

— Yakult Brothers (Китай); 13:00. Группа B, PARIVISION (Россия) — Xtreme Gaming (Китай);

— Xtreme Gaming (Китай); 14:00. Группа A, Tundra Esports (Европа) — Talon Esports (Азия);

14:00. Группа B, Gaimin Gladiators (Европа) — Nigma Galaxy (Ливан);

15:00. Группа A, Team Liquid (Швеция) — Yakult Brothers (Китай);

15:00. Группа B, Team Falcons (Ближний Восток) — Xtreme Gaming (Китай);

16:00. Группа A, BetBoom Team (Россия) — Tundra Esports (Европа);

— Tundra Esports (Европа); 16:00. Группа B, PARIVISION (Россия) — Gaimin Gladiators (Европа);

— Gaimin Gladiators (Европа); 17:00. Группа A, Talon Esports (Азия) — Yakult Brothers (Китай);

17:00. Группа B, Nigma Galaxy (Ливан) — Xtreme Gaming (Китай);

18:00. Группа A, Team Liquid (Швеция) — Tundra Esports (Европа);

18:00. Группа B, Team Falcons (Ближний Восток) — Gaimin Gladiators (Европа);

19:00. Группа A, Talon Esports (Азия) — BetBoom Team (Россия) ;

; 19:00. Группа B, Nigma Galaxy (Ливан) — PARIVISION (Россия) ;

; 20:00. Группа A, Tundra Esports (Европа) — Yakult Brothers (Китай);

20:00. Группа B, Gaimin Gladiators (Европа) — Xtreme Gaming (Китай);

21:00. Группа A, Team Liquid (Швеция) — BetBoom Team (Россия) ;

; 21:00. Группа B, Team Falcons (Ближний Восток) — PARIVISION (Россия).

Чемпионат BLAST Slam 2 по «Доте» пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 9 февраля в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 10 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.