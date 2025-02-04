Расписание групповой стадии BLAST Slam 2 по «Доте»
Сегодня, 4 февраля, начнётся топ-турнир BLAST Slam 2 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.
Ивент начинается с групповой стадии, которая пройдёт от начала до конца за один день. Все матчи — best-of-1 серии. Результаты групп определят посев команд в плей-офф.
Расписание игр BLAST Slam 2 по «Доте» на 4 февраля, вторник:
- 12:00. Группа A, Team Liquid (Швеция) — Talon Esports (Азия);
- 12:00. Группа B, Team Falcons (Ближний Восток) — Nigma Galaxy (Ливан);
- 13:00. Группа A, BetBoom Team (Россия) — Yakult Brothers (Китай);
- 13:00. Группа B, PARIVISION (Россия) — Xtreme Gaming (Китай);
- 14:00. Группа A, Tundra Esports (Европа) — Talon Esports (Азия);
- 14:00. Группа B, Gaimin Gladiators (Европа) — Nigma Galaxy (Ливан);
- 15:00. Группа A, Team Liquid (Швеция) — Yakult Brothers (Китай);
- 15:00. Группа B, Team Falcons (Ближний Восток) — Xtreme Gaming (Китай);
- 16:00. Группа A, BetBoom Team (Россия) — Tundra Esports (Европа);
- 16:00. Группа B, PARIVISION (Россия) — Gaimin Gladiators (Европа);
- 17:00. Группа A, Talon Esports (Азия) — Yakult Brothers (Китай);
- 17:00. Группа B, Nigma Galaxy (Ливан) — Xtreme Gaming (Китай);
- 18:00. Группа A, Team Liquid (Швеция) — Tundra Esports (Европа);
- 18:00. Группа B, Team Falcons (Ближний Восток) — Gaimin Gladiators (Европа);
- 19:00. Группа A, Talon Esports (Азия) — BetBoom Team (Россия);
- 19:00. Группа B, Nigma Galaxy (Ливан) — PARIVISION (Россия);
- 20:00. Группа A, Tundra Esports (Европа) — Yakult Brothers (Китай);
- 20:00. Группа B, Gaimin Gladiators (Европа) — Xtreme Gaming (Китай);
- 21:00. Группа A, Team Liquid (Швеция) — BetBoom Team (Россия);
- 21:00. Группа B, Team Falcons (Ближний Восток) — PARIVISION (Россия).
Чемпионат BLAST Slam 2 по «Доте» пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 9 февраля в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 10 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.
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