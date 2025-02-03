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Стартовали съёмки комедии «Иван Семёнов. Полный каяк!» с Леоном Кемстачем

Стартовали съёмки комедии «Иван Семёнов. Полный каяк!» с Леоном Кемстачем
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Кинокомпании «Проспект Мира» и GALA Production объявили о старте съёмок спортивной комедии «Иван Семёнов. Полный каяк!». Также авторы опубликовали ряд кадров с площадки. Одну из главных ролей в ленте исполнит звезда «Слова пацана» Леон Кемстач.

Согласно синопсису, главный герой из весёлого хулигана стал «сыном маминой подруги», от которого отвернулись и друзья, и Танечка. К тому же все они нашли себе нового лидера – Олега, лучшего сноукаякера Перми. И теперь Ивану необходимо победить чемпиона не только в спортивных соревнованиях, но и в борьбе за своих лучших друзей и любимую.

В актёрский состав вошли Роман Погорелов, Анна Котова, Мария Шукшина, Софья Грузенко, Александр Присмотров-Белов, Константин Костин и другие. Режиссёром выступил Кирилл Седухин («Музыка времени»).

Сроки и дата премьеры пока не раскрываются.

Кадры со съёмок

Фото: Пресс-служба кинокомпании «Проспект Мира»

Фото: Пресс-служба кинокомпании «Проспект Мира»

Фото: Пресс-служба кинокомпании «Проспект Мира»

Фото: Пресс-служба кинокомпании «Проспект Мира»

Фото: Пресс-служба кинокомпании «Проспект Мира»

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