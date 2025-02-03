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Илон Маск подал в суд на Lego и Nestle за отказ от рекламы в X — СМИ

Илон Маск подал в суд на Lego и Nestle за отказ от рекламы в X — СМИ
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Как сообщают журналисты издания TechCrunch, Илон Маск подал в суд на Lego и Nestle за отказ от рекламы в X (ранее Twitter). Бизнесмен обвинил компании в «систематическом незаконном бойкоте» его соцсети.

По словам Маска, из-за этого X лишается существенной части доходов, а цены на рекламу на площадке значительно ниже, чем на других платформах. Изначально иск был подан представителями соцсети в августе 2024 года против Всемирной федерации рекламодателей, а также таких компаний, как Unilever, Mars, CVS Health и Twitch.

Теперь в него включили Nestlé, Colgate, Lego, Pinterest, Shell и другие компании. Чем закончится разбирательство, пока неизвестно.

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