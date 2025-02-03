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«Цивилизация 7» получила самые низкие оценки в истории серии

«Цивилизация 7» получила самые низкие оценки в истории серии
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Журналисты ряда изданий опубликовали свои первые обзоры «Цивилизации 7» — новой части культовой стратегической серии. На текущий момент новый проект от студии Firaxis Games получил самые низкие оценки в истории франшизы. К примеру, на платформе Metacritic тайтл заработал 79 баллов из 100.

Всего обработано 34 рецензии — обозреватель VGC выставил тайтлу максимальную оценку. Низшим баллом стало 40 из 100 от Eurogamer.

Фото: Metacritic

Рейтинг игр серии по оценкам

  1. «Цивилизация 2» — 94 балла
  2. «Цивилизация 4» — 94 балла
  3. «Цивилизация 3» — 90 баллов
  4. «Цивилизация 5» — 90 баллов
  5. «Цивилизация 6» — 88 баллов.

Мнения рецензентов по поводу проекта разделились: одни хвалят новую часть серии за инновационность и попытку изменить привычную формулу, а другие восприняли изменения негативно, жалуясь на хаотичный геймплей.

«Цивилизация 7» выйдет 11 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series с русской озвучкой. Обладатели максимального издания смогут начать игру уже 6-го числа.

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