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Дженна Ортега и Барри Кеоган — на первых кадрах триллера Hurry Up Tomorrow

Дженна Ортега и Барри Кеоган — на первых кадрах триллера Hurry Up Tomorrow
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Журналисты издания Entertainment Weekly опубликовали первые кадры психологического триллера Hurry Up Tomorrow. На них оказались изображены герои Дженны Ортеги («Уэнсдей») и Барри Кеогана («Солтберн»).

Согласно синопсису, музыкант, измученный бессонницей, отправляется в путешествие с незнакомкой, которая постепенно раскрывает всю суть его личности. Тематически картина связана с одноимённым альбомом, который музыкант The Weeknd выпустил 31 января.

Главную роль в фильме исполнит Абель Тесфайе (The Weeknd). Подробный каст и другие детали сюжета пока не раскрываются.

Премьера ленты в мировом прокате состоится 16 мая.

Первые кадры

Фото: Entertainment Weekly/Lionsgate

Фото: Entertainment Weekly/Lionsgate

Фото: Entertainment Weekly/Lionsgate

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