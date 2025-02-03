Фильм «Муфаса: Король лев» выйдет в онлайне 18 февраля

Согласно данным сервиса DVDs Release Dates, фильм «Муфаса: Король лев» выйдет онлайн уже 18 февраля — в этот день его смогут посмотреть все желающие в интернете. Лента будет доступна для просмотра в стриминговых сервисах Disney+, Apple TV+, Amazon Prime, Vudu и других.

Повествование в картине ведётся в двух временных промежутках. В первом Рафики, Тимон и Пумба будут рассказывать о Муфасе сыну Симбы, а во втором историю героя будут показывать. Сиквел, как и оригинал, сделали с помощью компьютерной графики. Режиссёром выступил Барри Дженкинс («Лунный свет»).

За время проката лента заработала $ 650 млн. Этой цифры должно хватить, чтобы окупить бюджет в $ 200 млн и отдельными затратами на маркетинг.