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ЕА показала первые кадры Battlefield 6

ЕА показала первые кадры Battlefield 6
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Компания Electronic Arts представила будущее серии Battlefield. Авторы знаменитой франшизы презентовали Battlefield Labs — систему для тестирования, в которой избранные игроки будут напрямую общаться с разработчиками. Впервые её протестируют уже в ближайшее время во время альфа-теста грядущей Battlefield 6.

Видео доступно на YouTube-канале Battlefield. Права на видео принадлежат EA.

Кроме того, в конце презентации студия DICE также представила небольшой кусок геймплея новой части серии. Судя по всему, она будет напоминать BF3 с упором в разрушаемость.

Так, сейчас игроки уже могут подать заявку на участие в закрытом тестировании будущего шутера. Для этого необходимо перейти на официальный сайт тестирования EA и подать заявку. Дебютное тестирование проведут на всех платформах: ПК, PS5 и Xbox Series.

У Battlefield 6 пока нет полноценной даты релиза. Однако если первые тестирования пройдут успешно, то игру могут выпустить осенью 2025-го — спустя четыре года после Battlefield 2042.

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