Как сообщают журналисты издания Eurogamer, гоночная серия Need for Speed заморожена. По словам представителей EA, создатели франшизы из студии Criterion сейчас заняты разработкой Battlefield 6.

Отмечается, что коллектив Criterion занимается не только физикой и транспортом в Battlefield 6, но и создаёт «уникальный контент для сюжетной кампании». Ожидается, что к серии Need for Speed вернутся в обозримом будущем.

Поскольку мы теперь лучше понимаем, чего хотят наши игроки от Need for Speed, то мы собираемся возродить франшизу новыми и интересными способами.

У Battlefield 6 пока нет полноценной даты релиза. Однако если первые тестирования пройдут успешно, то игру могут выпустить осенью 2025-го — спустя четыре года после Battlefield 2042.