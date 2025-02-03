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Эбби, Элли и Дина — на новых кадрах второго сезона The Last of Us

Эбби, Элли и Дина — на новых кадрах второго сезона The Last of Us
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Журналисты издания Entertainment Weekly опубликовали новые кадры второго сезона сериала The Last of Us. На них оказались изображены Джоэл, Томи с женой, Эбби вместе со своими друзьями, а также Элли с Диной.

Второй сезон сериала The Last of Us будет основан на The Last of Us Part 2, вышедшей на PS4 в 2020 году. Создатели шоу Крэйг Мейзин и Нил Дракманн ранее отмечали, что на экранизацию второй части авторам потребуется больше одного сезона, поэтому история Part 2 наверняка завершится именно в третьем сезоне.

Премьера продолжения шоу состоится в апреле. Точная дата выхода пока не раскрывается. Сериал доступен для просмотра в стриминговом сервисе HBO Max.

Новые кадры второго сезона

Фото: Entertainment Weekly/HBO

Фото: Entertainment Weekly/HBO

Фото: Entertainment Weekly/HBO

Фото: Entertainment Weekly/HBO

Фото: Entertainment Weekly/HBO

Фото: Entertainment Weekly/HBO

Фото: Entertainment Weekly/HBO

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