Вышел первый трейлер хоррора «Пункт назначения 6» — премьера 16 мая

Компания Warner Bros. опубликовала первый трейлер хоррора «Пункт назначения: Кровные узы». В ролике показали одного из героев предстоящей ленты и его трагичную смерть.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Предстоящий фильм станет первым в серии почти за 15 лет — пятая часть вышла в 2011 году. Действие новой картины будет происходить в мире служб быстрого реагирования с участием врачей, полицейских и пожарных.

Картину приурочат к 25-летнему юбилею франшизы. Режиссёрами «Пункта назначения: Кровные узы» стали Зак Липовски и Адам Б. Стейн, которые работали вместе над фильмом «Иные». Главную роль Уильяма Бладуорта вновь исполнит Тони Тодд.

Премьера ленты в мировом прокате состоится 16 мая.

Первый постер