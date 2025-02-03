NAVI обыграла Team Spirit на чемпионате IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2

В групповой стадии престижного турнира IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2 состоялось противостояние Team Spirit — Natus Vincere.

В группе B в матче за выход в плей-офф столкнулись российская и украинская команды. На первой карте Mirage победу одержали «рождённые побеждать», затем «драконы» сравняли счёт на Dust 2, а в решающей игре на Nuke по итогам дополнительных раундов сильнее оказалась NAVI.

В результате данной серии Natus Vincere гарантировала себе слот в плей-офф. В последнем матче группы NAVI сыграет с командой The MongolZ за посев в решающей стадии. Что касается Team Spirit, коллектив упал в нижнюю сетку, где в рамках первого противостояния столкнётся с Team Liquid.

Международный чемпионат IEM Katowice 2025 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках ивента 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.