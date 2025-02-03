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NAVI обыграла Team Spirit на чемпионате IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2

NAVI обыграла Team Spirit на чемпионате IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2
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В групповой стадии престижного турнира IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2 состоялось противостояние Team Spirit — Natus Vincere.

В группе B в матче за выход в плей-офф столкнулись российская и украинская команды. На первой карте Mirage победу одержали «рождённые побеждать», затем «драконы» сравняли счёт на Dust 2, а в решающей игре на Nuke по итогам дополнительных раундов сильнее оказалась NAVI.

CS 2. Intel Extreme Masters Katowice 2025 . Группа B. 1/2 финала (верхняя сетка)
03 февраля 2025, понедельник. 18:00 МСК
Team Spirit
Окончен
1 : 2
Natus Vincere

В результате данной серии Natus Vincere гарантировала себе слот в плей-офф. В последнем матче группы NAVI сыграет с командой The MongolZ за посев в решающей стадии. Что касается Team Spirit, коллектив упал в нижнюю сетку, где в рамках первого противостояния столкнётся с Team Liquid.

Международный чемпионат IEM Katowice 2025 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках ивента 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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