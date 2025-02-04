Расписание последнего дня групп IEM Katowice 2025 по CS2 — VP с Vitality, Spirit с Liquid
Сегодня, 4 февраля, завершится групповой этап чемпионата Intel Extreme Masters Katowice 2025 по Counter-Strike 2.
В рамках финального дня групп определятся последние участники плей-офф. Проигравшие в нижней сетке покинут турнир.
Расписание игр IEM Katowice 2025 по CS2 на 4 февраля, вторник:
- 15:30. Группа B, нижняя сетка, GamerLegion (Европа) — Astralis (Дания);
- 15:30. Группа B, нижняя сетка, Team Spirit (Россия) — Team Liquid (Северная Америка);
- 18:00. Группа A, нижняя сетка, FaZe Clan (Европа) — Eternal Fire (Турция);
- 18:00. Группа A, верхняя сетка, Virtus.pro (Россия) — Team Vitality (Европа);
- 20:30. Группа B, нижняя сетка, победитель первой серии — победитель второй серии;
- 20:30. Группа B, верхняя сетка, Natus Vincere (Украина) — The MongolZ (Монголия).
Топ-турнир IEM Katowice 2025 по CS2 проходит в LAN-формате с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.
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