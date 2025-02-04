Расписание последнего дня групп IEM Katowice 2025 по CS2 — VP с Vitality, Spirit с Liquid

Сегодня, 4 февраля, завершится групповой этап чемпионата Intel Extreme Masters Katowice 2025 по Counter-Strike 2.

В рамках финального дня групп определятся последние участники плей-офф. Проигравшие в нижней сетке покинут турнир.

Расписание игр IEM Katowice 2025 по CS2 на 4 февраля, вторник:

15:30. Группа B, нижняя сетка, GamerLegion (Европа) — Astralis (Дания);

15:30. Группа B, нижняя сетка, Team Spirit (Россия) — Team Liquid (Северная Америка);

— Team Liquid (Северная Америка); 18:00. Группа A, нижняя сетка, FaZe Clan (Европа) — Eternal Fire (Турция);

18:00. Группа A, верхняя сетка, Virtus.pro (Россия) — Team Vitality (Европа);

— Team Vitality (Европа); 20:30. Группа B, нижняя сетка, победитель первой серии — победитель второй серии;

20:30. Группа B, верхняя сетка, Natus Vincere (Украина) — The MongolZ (Монголия).

Топ-турнир IEM Katowice 2025 по CS2 проходит в LAN-формате с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.