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Расписание матчей IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2 на 4 февраля (Катовице по КС)

Расписание последнего дня групп IEM Katowice 2025 по CS2 — VP с Vitality, Spirit с Liquid
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Сегодня, 4 февраля, завершится групповой этап чемпионата Intel Extreme Masters Katowice 2025 по Counter-Strike 2.

В рамках финального дня групп определятся последние участники плей-офф. Проигравшие в нижней сетке покинут турнир.

Расписание игр IEM Katowice 2025 по CS2 на 4 февраля, вторник:

  • 15:30. Группа B, нижняя сетка, GamerLegion (Европа) — Astralis (Дания);
  • 15:30. Группа B, нижняя сетка, Team Spirit (Россия) — Team Liquid (Северная Америка);
  • 18:00. Группа A, нижняя сетка, FaZe Clan (Европа) — Eternal Fire (Турция);
  • 18:00. Группа A, верхняя сетка, Virtus.pro (Россия) — Team Vitality (Европа);
  • 20:30. Группа B, нижняя сетка, победитель первой серии — победитель второй серии;
  • 20:30. Группа B, верхняя сетка, Natus Vincere (Украина) — The MongolZ (Монголия).

Топ-турнир IEM Katowice 2025 по CS2 проходит в LAN-формате с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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