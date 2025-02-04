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Пэдди Консидайн и Джеймс Нортон сыграют в новом фильме Гая Ричи

Пэдди Консидайн и Джеймс Нортон сыграют в новом фильме Гая Ричи
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По данным издания The Hollywood Reporter, Пэдди Консидайн, Пип Торренс и Джеймс Нортон присоединились к актёрскому составу фильма «Жена и собака». Съёмки проекта уже идут.

Новые лица присоединились к Бенедикту Камбербэтчу, Розамунд Пайк и Энтони Хопкинсу. Режиссёром проекта выступает именитый постановщик Гай Ричи.

Лента будет посвящена британскому высшему классу, напоминая по сеттингу «Джентльменов». Других деталей сюжета до сих пор не раскрыли.

Сейчас Гай Ричи уже работает над тремя другими проектами: фильмами «Источник вечной молодости» и In the Grey («В сером»), а также спин-оффом «Рэя Донована» в формате сериала.

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