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Ксения Собчак назвала главную фишку Юры Борисова

Ксения Собчак назвала главную фишку Юры Борисова
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Известная журналистка Ксения Собчак посетила предпоказ фильма «Пророк» про Александра Пушкина. Главную роль в ленте исполнил Юра Борисов. Собчак рассказала, какая, по её мнению, главная фишка актёра.

По словам журналистки, перед показом ленты все актёры много говорили, но только не Юра. Его речь была очень короткой, в ней было «ноль самолюбования» и максимум скромности.

Мне кажется, один из секретов Юры Борисова — вот эта отчаянная, искренняя скромность. Все долго-долго говорили, а потом вышел он и просто сказал: «Приятного просмотра». Ноль самолюбования. И люди это чувствуют.

Борисов — номинант на «Оскар» в категории «Лучший актёр второго плана» за фильм Шона Бэйкера «Анора».

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