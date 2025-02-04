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Звезда «Полночи с дьяволом» Давид Дастмалчян мечтает когда-нибудь сыграть Джокера

Звезда «Полночи с дьяволом» Давид Дастмалчян мечтает когда-нибудь сыграть Джокера
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Звезда «Человека-муравья», фильма «Полночь с дьяволом» и других лент Давид Дастмалчян в недавнем интервью рассказал о своей самой главной мечте, связанной с кино. Актёр мечтает сыграть Джокера.

Сам Давид уже сыграл в киновселенной DC в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет», который поставил Джеймс Ганн.

Я знаю, что мы здесь просто шутим, но мне бы это понравилось. Я думаю, что некоторые люди говорят: «Гамлет — это дело всей моей жизни» или «Вилли Ломан — это дело всей моей жизни». Надеть грим преступного клоуна в какой-то момент моей жизни — это одна из самых больших карьерных мечтаний.

По словам Дастмалчяна, образ Джокера среди всех существующих кажется ему одним из самых интересных и в то же время сложных.

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