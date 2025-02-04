Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 7. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Дени Вильнёв планировал выпустить до «Дюны 3» другой фильм, но передумал

Дени Вильнёв планировал выпустить до «Дюны 3» другой фильм, но передумал
Комментарии

Дени Вильнёв — известный постановщик «Дюны», «Дюны 2 » и других лент. По словам режиссёра, между первой и второй «Дюной» он хотел выпустить другую картину, но целиком изменил своё решение.

По словам Дени, очень много людей приняли «Дюну 2» тепло, и он понимает, что больше всего фанаты франшизы хотели бы увидеть третью часть.

Я почувствовал аппетит и желание увидеть больше у аудитории… и ответственность закончить эту историю.

Как и говорилось ранее, после «Дюны 3» Вильнёв перестанет работать над франшизой в качестве режиссёра. Сам триквел завершит историю Пола Атрейдеса, которого играет Тимоти Шаламе.

Материалы по теме
23 лучшие игры Roblox в 2025 году
23 лучшие игры Roblox в 2025 году
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android