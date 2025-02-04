Дени Вильнёв планировал выпустить до «Дюны 3» другой фильм, но передумал

Дени Вильнёв — известный постановщик «Дюны», «Дюны 2 » и других лент. По словам режиссёра, между первой и второй «Дюной» он хотел выпустить другую картину, но целиком изменил своё решение.

По словам Дени, очень много людей приняли «Дюну 2» тепло, и он понимает, что больше всего фанаты франшизы хотели бы увидеть третью часть.

Я почувствовал аппетит и желание увидеть больше у аудитории… и ответственность закончить эту историю.

Как и говорилось ранее, после «Дюны 3» Вильнёв перестанет работать над франшизой в качестве режиссёра. Сам триквел завершит историю Пола Атрейдеса, которого играет Тимоти Шаламе.