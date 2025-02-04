Юра Борисов рассказал, как зрителям следует посмотреть фильм «Пророк» про Пушкина

В недавнем интервью Юра Борисов, сыгравший Александра Пушкина в ленте «Пророк», рассказал, как, по его мнению, зрителям стоит смотреть ленту.

По словам Борисова, он бы хотел, чтобы зрители увидели в Пушкине живого человека и прониклись его жизнью настолько, насколько это возможно.

Мне бы хотелось, чтобы это не было чем-то формальным, чтобы люди могли посмотреть фильм и увидеть человека, который этого достоин. Увидеть в нём человека, попытаться представить его душу.

«Пророк» — это масштабная история жизни великого поэта (с лицейских лет до момента роковой дуэли), которая передаёт его дух и стремится показать Пушкина таким, каким его не знал никто.

Премьера ленты о самом знаменитом российском поэте состоится уже 14 февраля.