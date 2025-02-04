В PS Plus раздают Payday 3, High on Life и игру Pac-Man

Сегодня в PS Plus Essential, базовом тарифе подписки, стали доступны три игры: Payday 3, High on Life и тайтл Pac-Man. Их уже могут скачать подписчики сервиса.

Какие игры раздают в PS Plus Essential в феврале 2025 года

Payday 3 — третья часть симулятора ограблений и шутера от первого лица. Игрокам нужно продумывать ограбления различных локаций, включая подбор снаряжения, изучение местности и прочие моменты.

High on Life — комедийный шутер от первого лица с элементами приключенческого боевика и метроидвании от автора «Рика и Морти» Джастина Ройланда.

Pac-Man World Re-Pac — ремейк платформера про Пакмана, который вышел летом 2022 года. Герой отправляется на остров Призраков для спасения своих родных.

Забрать тайтлы можно до 3 марта.