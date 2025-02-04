Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 7. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки комедийного сериала «Одни дома»

Начались съёмки комедийного сериала «Одни дома»
Аудио-версия:
Комментарии

START, Okko и телеканал «Солнце» приступили к съёмкам комедийного сериала «Одни дома». Сколько займёт производство, неизвестно, но премьера шоу состоится осенью этого года.

Сюжет расскажет истории о четырёх детях, которые остались дома без родителей, но под присмотром инфантильного дяди Вити и его подруги. Ребята давно мечтали оказаться одни дома, и их желание сбывается, когда отец с матерью застревают на Камчатке из-за облака вулканического пепла.

Фото со съёмок

Фото: Okko, START

Фото: Okko, START

Фото: Okko, START

Фото: Okko, START

Фото: Okko, START

Фото: Okko, START

Фото: Okko, START

Режиссером сериала стал сценарист «Многодетства» и креативный продюсер «Родителей родителей» Алексей Романюк. В актёрском составе проекта задействованы Сергей Стёпин, Павел Рассомахин, Анна Изотова, Екатерина Червова и другие.

Материалы по теме
23 лучшие игры Roblox в 2025 году
23 лучшие игры Roblox в 2025 году
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android