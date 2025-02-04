Тесты Kingdom Come: Deliverance 2 — игра отлично работает даже на средних ПК

Издание PC Gamer протестировало ПК-версию Kingdom Come: Deliverance 2 — новую ролевую игру от создателя «Мафии» Даниэля Вавры и студии Warhorse. Журналисты опубликовали графики производительности RPG на различных ПК в самых разных разрешениях экрана.

Как оказалось, для стабильных 60 FPS на высоких настройках графики будет достаточно сборки с процессором AMD Ryzen 5 5600X и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti. С этой конфигурацией пользователи смогут играть в ролевой проект практически без просадок даже в самых нагруженных локациях без использования апскейлеров.

Что касается разрешения 4К, то для комфортной игры понадобится куда более серьёзная сборка. Речь идёт о ПК с Intel Core Ultra 9 285K и RTX 4080 Super на борту.

Как работает Kingdom Come: Deliverance 2 на средних настройках графики

Разрешение 1920х1080

Фото: PC Gamer

Разрешение 2560х1440

Фото: PC Gamer

Разрешение 3840х1920

Фото: PC Gamer

Как работает Kingdom Come: Deliverance 2 на высоких настройках графики

Разрешение 1920х1080

Фото: PC Gamer

Разрешение 2560х1440

Фото: PC Gamer

Разрешение 3840х1920

Фото: PC Gamer

Оптимальные настройки графики в Kingdom Come: Deliverance 2

Что касается оптимальных настроек графики, то сперва можно установить пресет графики «Высокий». Если с этими настройками не удаётся достичь плавных 60 FPS, то первым делом можно снизить качество теней, глобального освещения и объектов.

В PC Gamer отмечают, что на низких настройках Kingdom Come: Deliverance 2 работает отлично даже на слабых ПК. Однако в этом случае графика становится уж слишком простой, поэтому рекомендуется повысить хотя бы качество текстур, объектов и освещения.

Кроме того, используйте апскейлер DLSS для видеокарт NVIDIA и FSR для чипов AMD. Они помогут добиться более высокой частоты кадров без серьёзной потери качества.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится уже 4 февраля в 19:00 мск на ПК, PS5 и Xbox Series.