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Драма «Шоугёрл» с Памелой Андерсон выйдет в России 20 марта

Драма «Шоугёрл» с Памелой Андерсон выйдет в России 20 марта
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Capella Film выпустили свежий дублированный трейлер драматического фильма «Шоугёрл» с Памелой Андерсон. Премьера в кинотеатрах России состоится не 20 февраля, как говорилось ранее, а 20 марта.

Видео доступно на YouTube-канале Capella Film. Права на видео принадлежат Utopia Media.

Согласно синопсису, стареющая танцовщица узнаёт, что шоу, которому она посвятила долгие годы своей жизни, закрывают. Другие детали пока не раскрываются.

Ко всему прочему в актёрский состав также вошли Кирнан Шипка, Бренда Сонг, Билли Лурд, Джейми Ли Кёртис, Дэйв Батиста, Джон Клофайн, Патрик Хилгарт, Джесси Филлипс, Джейсон Шварцман и другие. Кресло режиссёра заняла Джиа Коппола.

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