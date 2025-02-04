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Стартовали съёмки исторического фильма «Ангелы Ладоги» про годы блокады Ленинграда

Стартовали съёмки исторического фильма «Ангелы Ладоги» про годы блокады Ленинграда
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Телеканал «Россия», кинокомпании «Централ Партнершип», «Мастерская» и фонд «Кинопрайм» объявили о старте производства фильма «Ангелы Ладоги». Военная лента выйдет в кинотеатрах России в 2026 году.

Картина расскажет историю о подвиге спортсменов-буеристов в годы блокады Ленинграда. В ноябре 1941 года отряд спортсменов выходит на тонкий, ещё не вставший лёд. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Бывшие соперники в спорте по регатам теперь должны превратиться в настоящую единую команду, чтобы выжить самим и подарить надежду всем остальным.

Главные роли в картине исполняют Тихон Жизневский («Майор Гром»), Роман Евдокимов («Огниво»), Ксения Трейстер («Война и мир»), Виктор Добронравов («Солдатик»), Полина Агуреева («Горе от ума») и другие актёры. Режиссёром выступит Александр Котт («Брестская крепость»).

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