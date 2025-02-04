Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 7. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Battlefield 6 вернётся режим Portal с картами из Battlefield 3 и других частей серии

В Battlefield 6 вернётся режим Portal с картами из Battlefield 3 и других частей серии
Комментарии

Компания Electronic Arts поделилась деталями новой части серии Battlefield. Разработчики игры подтвердили, что в шутер вернётся Portal — один из самых популярных режимов в Battlefield 2042.

Так, в ней пользователи могут настраивать геймплей по своему усмотрению, а его главная фишка — карты из культовых частей серии. Например, в BF 2042 воссоздали шесть культовых карт серии — по две из BF 1942, Bad Company 2 и BF3. Какие локации появятся в грядущем BF, неизвестно.

У Battlefield 6 пока нет даты выхода, однако вчера EA запустила приглашения на участие в бета-тесте игры. Спрос на подачу заявок оказался таким большим, что многие пользователи находятся в очереди часами.

Материалы по теме
Видео
ЕА показала первые кадры Battlefield 6
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android