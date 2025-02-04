Вышел первый трейлер «Фантастической четвёрки» от Marvel с Педро Паскалем

Компания Marvel представила дебютный трейлер фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» — новой картины в этой киновселенной. Премьера картины состоится 25 июля 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel. Права на видео принадлежат Marvel.

Сюжет фильма расскажет о Фантастической четвёрке — отряде супергероев, обладающих сверъестественными способностями. В ленте не раскроют историю происхождения команды, поскольку это уже делали в других фильмах, а сосредоточатся на других аспектах сценария.

Главные роли в будущей ленте исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»). Режиссёром выступил Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»).