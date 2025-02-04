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Турнир BetBoom Streamers Battle Season 9 по Dota 2 (Стримерс Баттл по «Доте»): призовой фонд, даты проведения, формат

Объявлен BB Streamers Battle S9 по «Доте» — стримерский шоу-турнир с 5 млн рублей призовых
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Анонсирован шоу-турнир BetBoom Streamers Battle Season 9 по Dota 2 с призовым фондом, превышающим 5 млн рублей. Информация появилась в социальных сетях организаторов соревнования.

Традиционное соревнование стримеров продолжает расти, и на этот раз 12 звёздных команд разыграют 5 млн рублей. Кроме этого, лучший игрок соревнования получит 200 тыс. рублей, а участник, сделавший наибольшее количество «буйств», заработает дополнительные 150 тыс. рублей.

Ивент будет состоять из двух этапов. Всё начнётся с групповой стадии, где коллективы будут разделены на две группы по шесть команд. По итогам bo1-серий в формате round-robin два лучших состава из каждой группы пройдут в верхнюю сетку плей-офф, два худших покинут соревнование, а остальные попадут в нижнюю сетку.

Решающая стадия — классическая double-elimination сетка с best-of-3 противостояниями и best-of-5 гранд-финалом.

Турнир BB Streamers Battle S9 пройдёт в онлайн-формате в период с 10 по 16 февраля. В рамках соревнования 12 команд разыграют более 5 млн рублей призовых.

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