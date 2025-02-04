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Сколько времени занимает полное прохождение игры Kingdom Come Deliverance 2

Полное прохождение Kingdom Come Deliverance 2 на «платину» займёт 200 часов
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Игрокам в Kingdom Come Deliverance 2 придётся потратить около 200 часов, чтобы собрать все трофеи и получить платиновый статус в PlayStation Network. Детальный гайд по игре опубликовал портал PowerPyx.

Авторы отмечают, что получить «платину» в KKD 2 не так сложно — при первом прохождении можно пропустить лишь два трофея, если не знать о них. К тому же сложность в игре не влияет на «платину», так как хардкорный режим разработчики добавят позже.

Фото: PowerPyx

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится уже 4 февраля в 19:00 мск на ПК, PS5 и Xbox Series. От журналистов игра получила оценку 91 из 100 на платформе Opencritic.

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