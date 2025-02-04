Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 7. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Женская команда заменит FURIA Esports на топ-турнире по Counter-Strike 2

Женская команда заменит FURIA Esports на топ-турнире по Counter-Strike 2
Аудио-версия:
Комментарии

Женский состав Imperial Female сыграет на престижном чемпионате PGL Cluj-Napoca 2025 по Counter-Strike 2. Об этом сообщили организаторы соревнования на своём официальном сайте.

Как сообщается в анонсе, бразильская команда FURIA Esports решила отказаться от приглашения на соревнование в Румынии, несмотря на то что изначально коллектив согласился участвовать. Причиной для такого решения стала необходимость получения американских виз для выступления на топ-турнире BLAST.tv Austin Major 2025 в июне.

В связи с необходимостью найти экстренную замену турнирный оператор PGL обратился к команде Imperial Female, которая согласилась выступить на соревновании.

Чемпионат PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 14 по 23 февраля в Румынии. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

Материалы по теме
Женская команда с двумя россиянками сыграла против NAVI — сообщество CS2 под впечатлением
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android