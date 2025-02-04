Женская команда заменит FURIA Esports на топ-турнире по Counter-Strike 2

Женский состав Imperial Female сыграет на престижном чемпионате PGL Cluj-Napoca 2025 по Counter-Strike 2. Об этом сообщили организаторы соревнования на своём официальном сайте.

Как сообщается в анонсе, бразильская команда FURIA Esports решила отказаться от приглашения на соревнование в Румынии, несмотря на то что изначально коллектив согласился участвовать. Причиной для такого решения стала необходимость получения американских виз для выступления на топ-турнире BLAST.tv Austin Major 2025 в июне.

В связи с необходимостью найти экстренную замену турнирный оператор PGL обратился к команде Imperial Female, которая согласилась выступить на соревновании.

Чемпионат PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 14 по 23 февраля в Румынии. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн.