Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 7. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Карта мира Kingdom Come Deliverance 2 – фото

Появилась полная карта мира Kingdom Come Deliverance 2
Аудио-версия:
Комментарии

Энтузиасты с портала PowerPyx опубликовали скриншоты карты игрового мира Kingdom Come Deliverance 2 в высоком разрешении. Сиквел приключений Индриха получит два отдельных региона — Троски и Куттенберг.

В стартовом регионе Троски проходят первые 12 глав сюжета, при этом вы сможете свободно возвращаться туда и позже — поездка обойдётся в 200 грошей. Открытый мир доступен после пятой главы.

Квестовая линейка в Куттенберге охватывает события с 13-й главы и до конца игры. Второй регион примерно на 50% больше Троски: там больше деревень, а сам город является самым большим поселением в игре.

Карта Троски в Kingdom Come Deliverance 2

Карта региона Троски в KKD 2

Карта региона Троски в KKD 2

Фото: PowerPyx

Карта Куттенберга в Kingdom Come Deliverance 2

Карта региона Куттенберг в KKD 2

Карта региона Куттенберг в KKD 2

Фото: PowerPyx

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится уже 4 февраля в 19:00 мск на ПК, PS5 и Xbox Series.

Материалы по теме
Абсолютно всё, что нужно знать про Kingdom Come: Deliverance 2
Абсолютно всё, что нужно знать про Kingdom Come: Deliverance 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android