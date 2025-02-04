Появилась полная карта мира Kingdom Come Deliverance 2

Энтузиасты с портала PowerPyx опубликовали скриншоты карты игрового мира Kingdom Come Deliverance 2 в высоком разрешении. Сиквел приключений Индриха получит два отдельных региона — Троски и Куттенберг.

В стартовом регионе Троски проходят первые 12 глав сюжета, при этом вы сможете свободно возвращаться туда и позже — поездка обойдётся в 200 грошей. Открытый мир доступен после пятой главы.

Квестовая линейка в Куттенберге охватывает события с 13-й главы и до конца игры. Второй регион примерно на 50% больше Троски: там больше деревень, а сам город является самым большим поселением в игре.

Карта Троски в Kingdom Come Deliverance 2

Карта региона Троски в KKD 2 Фото: PowerPyx

Карта Куттенберга в Kingdom Come Deliverance 2

Карта региона Куттенберг в KKD 2 Фото: PowerPyx

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится уже 4 февраля в 19:00 мск на ПК, PS5 и Xbox Series.