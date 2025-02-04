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Marvel хотят вернуть Джонатана Мейджорса на роль Канга — от него отказались после скандала

Marvel хотят вернуть Джонатана Мейджорса на роль Канга — от него отказались после скандала
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Компания Marvel и лично глава студии Кевин Файги заинтересованы в возвращении Джонатана Мейджорса на роль Канга Завоевателя в будущих фильмах. Об этом стало известно из отчёта ScreenGeek.

Продюсеры хотят завершить сюжетную линию Канга, прерванную из-за скандала в декабре 2023 года. Тогда Мейджорс был арестован по делу о домогательствах. После этого Marvel разорвала контракт с актёром, отменив все его появления в киновселенной.

Стоит отметить, что изначально новый фильм «Мстители 5» имел подзаголовок «Династия Канга» — вероятно, Marvel хотели сделать его главным злодеем в новой главе. После ухода Мейджорса студия сначала собиралась найти другого актёра на роль Канга, а затем представила нового антагониста — Доктора Дума в исполнении Роберта Дауни-младшего, а название ленты изменили на «Судный день».

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