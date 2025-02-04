В Беларуси вышел мультфильм «Беловежская пуща», созданный нейросетями, — оценки смешанные

В Беларуси вышел мультфильм «Беловежская пуща», полностью созданный с помощью искусственного интеллекта. Ленту можно посмотреть в 80 кинотеатрах страны.

Руководитель студии «Артеки» объяснил, что нейросети позволили сделать мультфильм быстрее и дешевле, чем традиционным способом. Старт проката создатели оценивают как успешный — «Беловежскую пущу» уже посмотрели более 10 тыс. человек.

Видео доступно в группе Hi-Tech.Mail во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат студии «Артеки».

Зрители при этом разошлись в оценках. Некоторые отмечают, что приятно удивлены качеством работы ИИ, другие обращают внимание на графические ошибки: персонаж может закрыть рот во время разговора или без повода изменить выражение лица.