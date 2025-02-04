Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 7. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Топ-10 самых продаваемых смартфонов в 2024 году

iPhone 15 возглавил список самых продаваемых смартфонов в 2024 году
Комментарии

Смартфон iPhone 15 занял первое место по числу продаж в 2024 году. Рейтинг мобильных устройств опубликовали исследователи из CounterPoint.

Все 10 мест в топе заняли телефоны от Apple и Samsung. При этом линейка Galaxy показывает себя лучше, чем в прошлом году. Кроме того, стандартная версия iPhone 16 в топ не попала — а два Pro-варианта традиционно расположились ниже прошлогодних моделей, так как новые айфоны выходят в конце года.

Топ-10 самых продаваемых смартфонов в 2024 году:

  1. iPhone 15
  2. iPhone 15 Pro Max
  3. iPhone 15 Pro
  4. Galaxy A15 5G
  5. iPhone 16 Pro Max
  6. Galaxy A15 4G
  7. Galaxy S24 Ultra
  8. iPhone 14
  9. iPhone 16 Pro
  10. Galaxy A05.
Материалы по теме
Продажи смартфонов в России в 2024 году упали — лидерами стали Xiaomi, Tecno и Samsung
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android