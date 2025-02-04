iPhone 15 возглавил список самых продаваемых смартфонов в 2024 году

Смартфон iPhone 15 занял первое место по числу продаж в 2024 году. Рейтинг мобильных устройств опубликовали исследователи из CounterPoint.

Все 10 мест в топе заняли телефоны от Apple и Samsung. При этом линейка Galaxy показывает себя лучше, чем в прошлом году. Кроме того, стандартная версия iPhone 16 в топ не попала — а два Pro-варианта традиционно расположились ниже прошлогодних моделей, так как новые айфоны выходят в конце года.

Топ-10 самых продаваемых смартфонов в 2024 году:

iPhone 15 iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro Galaxy A15 5G iPhone 16 Pro Max Galaxy A15 4G Galaxy S24 Ultra iPhone 14 iPhone 16 Pro Galaxy A05.