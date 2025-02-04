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Netflix завершил досъёмки и показал первый кадр второго сезона сериала «Ван Пис»

Netflix завершил съёмки второго сезона «Ван Пис» и показал первый кадр сериала
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Онлайн-кинотеатр Netflix сообщил, что работа над вторым сезоном сериала «Ван Пис» официально завершена. В честь этого события стриминг поделился первым кадром из продолжения.

Главные роли во втором сезоне вновь исполнят Иньяки Годой, Макэню, Эмили Радд и Таз Скайлер. За производство отвечает в том числе студия Shueisha, выступающая издателем оригинальной манги.

Фото: Netflix

Сериал «Ван Пис» (One Piece) рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Первый сезон вышел в 2023 году и собрал восторженные отзывы зрителей, дата релиза продолжения пока не объявлена.

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