NFL 25, Avowed и ещё четыре игры станут бесплатными в подписке Game Pass

Компания Microsoft традиционно сообщила о следующих обновлениях в библиотеке Xbox Game Pass. До конца февраля подписчики смогут бесплатно опробовать шесть новых игр, а Starfield будет переведён в стандартный уровень Game Pass.

Уже сегодня в библиотеке стала доступна Far Cry New Dawn, а во второй половине месяца обладатели Ultimate-подписки смогут первыми поиграть в экшн-RPG Avowed.

Какие игры добавят в Game Pass в феврале

Far Cry New Dawn — 4 февраля (Standard);

Another Crab’s Treasure — 5 февраля (Standard);

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes — 5 февраля (Standard);

Starfield — 5 февраля (перевод в Standard);

Madden NFL 25 — 6 февраля (Ultimate);

Kingdom Two Crowns — 13 февраля (Standard);

Avowed — 18 февраля (Ultimate).

Фото: Xbox

Вместе с этим 15 февраля из подписки пропадут семь релизов: A Little to the Left, Bloodstained Ritual of the Night, EA Sports UFC 3, Indivisible, Merge and Blade, Return to Grace и Tales of Arise.