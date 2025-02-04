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Team Spirit выбила Team Liquid с топ-турнира IEM Katowice 2025 по CS2

Team Spirit выбила Team Liquid с топ-турнира IEM Katowice 2025 по CS2
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Российская Team Spirit одержала победу в нижней сетке топ-турнира Intel Extreme Masters Katowice 2025 по Counter-Strike 2.

После поражения от Natus Vincere «спириты» упали в нижнюю сетку, где столкнулись с североамериканским ростером Team Liquid. В матче на вылет «драконы» победили «жидких» со счётом 2:0 и прошли в следующий раунд групповой стадии.

CS 2. Intel Extreme Masters Katowice 2025 . Группа B. 1/2 финала (нижняя сетка)
04 февраля 2025, вторник. 15:30 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
Team Liquid

В итоге Team Liquid покинула LAN-турнир. Что касается Team Spirit, в матче за выход в плей-офф команда из России встретится с европейской GamerLegion. Серия состоится сегодня, 4 февраля, в 20:30 по московскому времени.

Международный чемпионат IEM Katowice 2025 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках ивента 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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