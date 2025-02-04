Team Spirit выбила Team Liquid с топ-турнира IEM Katowice 2025 по CS2

Российская Team Spirit одержала победу в нижней сетке топ-турнира Intel Extreme Masters Katowice 2025 по Counter-Strike 2.

После поражения от Natus Vincere «спириты» упали в нижнюю сетку, где столкнулись с североамериканским ростером Team Liquid. В матче на вылет «драконы» победили «жидких» со счётом 2:0 и прошли в следующий раунд групповой стадии.

В итоге Team Liquid покинула LAN-турнир. Что касается Team Spirit, в матче за выход в плей-офф команда из России встретится с европейской GamerLegion. Серия состоится сегодня, 4 февраля, в 20:30 по московскому времени.

Международный чемпионат IEM Katowice 2025 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках ивента 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.