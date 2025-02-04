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Тизер комедийной драмы «Между нами химия» с Сашей Бортич — сериал выйдет в марте

Тизер комедийной драмы «Между нами химия» с Сашей Бортич — сериал выйдет в марте
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Онлайн-кинотеатр Wink представил тизер нового сериала «Между нами химия». Релиз комедийной драмы намечен на март этого года, главные роли исполнили Саша Бортич и Никита Ефремов.

Сериал расскажет историю матери-одиночки, которая узнаёт от врача о тяжёлой болезни. Девушка придумывает план — найти достойного мужчину и женить его на себе, чтобы сын с дочкой не попали в детский дом после её смерти. Но стоит переусердствовать, и женихов становится слишком много.

Видео доступно в группе Wink во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Wink.

Помимо Бортич и Ефремова, в «Между нами химия» снялись Павел Ворожцов, Нелли Уварова, Евгений Сангаджиев, Антон Филипенко и другие.

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