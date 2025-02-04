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Игру Kingdom Come Deliverance 2 слили на торренты

Игру Kingdom Come Deliverance 2 слили на торренты сразу после релиза
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Вечером 4 февраля состоялся релиз одной из самых ожидаемых игр 2025 года — исторической экшн-RPG Kingdom Come: Deliverance 2 в стилистике средневековой Чехии. Через несколько минут после выхода пираты сообщили, что версию игры можно скачать на торрентах.

Вероятно, столь ранний слив проекта связан с тем, что во второй части Kingdom Come: Deliverance отсутствует система защиты Denuvo.

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

События Kingdom Come: Deliverance 2 разворачиваются через некоторое время после финала оригинальной игры — в начале XV века в Богемии. Главным героем вновь выступит Индржих из Скалицы.

Игра получила высокие оценки от журналистов — рейтинг на платформе Opencritic составил 91 балл.

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