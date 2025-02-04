В России резко подешевели игровые консоли — цена PS5 Pro опустилась до 91 тыс. рублей

После новогодних праздников цены на некоторые игровые консоли в России снизились на 10-15 тыс. рублей. Стоимость топовых приставок PlayStation и Xbox в конце декабря и января сравнило издание «Палач».

Флагманская PS5 Pro подешевела почти на 13 тыс. — сейчас её можно купить за 91 тыс. рублей, ранее она стоила 104 тыс. рублей. Цена PlayStation 5 Slim упала до 56,4 тыс. (версия без дисковода) и 60 тыс. (с дисководом).

Примерно та же ситуация в линейке консолей Microsoft. Версию Xbox Series S на 1 ТБ можно найти по цене 46 112 рублей (в декабре — 60 600 рублей). Приставка с объёмом памяти 512 ГБ подешевела на 4 тыс. рублей.

При этом цены на Nintendo Switch и PlayStation Portal остались практически неизменными, а Xbox Series X подорожала с 55 тыс. до 61 тыс. рублей.