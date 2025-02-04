Онлайн Kingdom Come: Deliverance 2 в Steam уже превысил результаты первой части

4 октября состоялся релиз Kingdom Come: Deliverance 2 — продолжения знаменитой средневековой RPG в открытом мире. Игра от создателя «Мафии» Даниэля Вавры уже доступна на ПК, Xbox Series и PS5 с русскими субтитрами.

Спустя час после релиза онлайн проекта достиг отметки в 100 тыс. одновременных игроков в Steam. При этом показатель продолжает расти и наверняка окажется куда больше ближе к выходным. Данных о консолях пока нет.

Фото: SteamDB

События Kingdom Come: Deliverance 2 разворачиваются через некоторое время после финала оригинальной игры — в начале XV века в Богемии. Главным героем вновь выступит Индржих из Скалицы, который продолжит свой поход против короля Венгрии Сигизмунда, чтобы отомстить за трагичную смерть родителей.