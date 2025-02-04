Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 7. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Kingdom Come Deliverance 2: прохождение игры

Вышло видео с полным прохождением Kingdom Come Deliverance 2
Комментарии

На YouTube-канале Shirrako появилось видео с полным прохождением игры Kingdom Come: Deliverance 2 на английском языке.

Ролик длится более 26 часов и содержит все катсцены, сражения с боссами, побочные миссии и две концовки — основную и секретную.

Видео доступно на YouTube-канале Shirrako. Права на видео принадлежат Shirrako/WarHouse.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоялся вечером 4 февраля — игра доступна на ПК, PS5 и Xbox Series. Вторая часть экшена по мотивам истории Чехии XV века получила высокие от критиков и уже побила рекорд оригинала по числу игроков в Steam — сейчас с KKD 2 знакомятся более 100 тыс. человек.

Материалы по теме
Абсолютно всё, что нужно знать про Kingdom Come: Deliverance 2
Абсолютно всё, что нужно знать про Kingdom Come: Deliverance 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android