Virtus.pro проиграла Team Vitality на чемпионате IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2

Российский состав Virtus.pro провёл последнюю серию в групповом этапе топ-турнира IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2.

В финальном матче группы VP противостояла европейской Team Vitality. «Виталити» уверенно закрыли «медведей» со счётом 2:0. Результат по картам: 13:8 на Anubis и 13:5 на Inferno.

Стоит отметить, что обе команды в любом случае выступят в плей-офф ивента. Разница лишь в том, что Team Vitality начнётся свою игру в решающей стадии сразу с полуфинала, а Virtus.pro придётся одолеть оппонента в четвертьфинале.

Международный чемпионат IEM Katowice 2025 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках ивента 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.