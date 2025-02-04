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Virtus.pro проиграла Team Vitality на чемпионате IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2

Virtus.pro проиграла Team Vitality на чемпионате IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2
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Российский состав Virtus.pro провёл последнюю серию в групповом этапе топ-турнира IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2.

В финальном матче группы VP противостояла европейской Team Vitality. «Виталити» уверенно закрыли «медведей» со счётом 2:0. Результат по картам: 13:8 на Anubis и 13:5 на Inferno.

CS 2. Intel Extreme Masters Katowice 2025 . Группа A. Финал (верхняя сетка)
04 февраля 2025, вторник. 18:00 МСК
Virtus.pro
Окончен
0 : 2
Team Vitality

Стоит отметить, что обе команды в любом случае выступят в плей-офф ивента. Разница лишь в том, что Team Vitality начнётся свою игру в решающей стадии сразу с полуфинала, а Virtus.pro придётся одолеть оппонента в четвертьфинале.

Международный чемпионат IEM Katowice 2025 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках ивента 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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